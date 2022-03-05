يعيشون ظروفا صعبة…حقوقيون يدعون الحكومة الى التدخل لاعادة مغاربة بالجزائر

2022-03-05 / 7:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” من الحكومة المغربية بالتدخل من أجل اعادة مغاربة موقوفين في الجزائر منذ أشهر عديدة ، حيث يعيشون هناك ظروفا صعبة بمراكز للشرطة والسجون .

واضافت الجمعية الحقوقية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدعوهم إلى التدخل ، لافتة الى إنها توصلت بـ”نداءات مواطنين مغاربة مرشحين للهجرة تم إيقافهم بالجزائر منذ بضعة أشهر ويعيشون ظروفا صعبة بعيدا عن عائلاتهم ببعض مراكز الاحتجاز”.

وقدر فرع الجمعية الحقوقية بمدينة الناظور عدد المغاربة بالعشرات، مشيرا إلى أنهم يوجدون بمراكز الشرطة بمدينتي وهران ومستغانم (غرب الجزائر) وفي عدد من المدن الجزائرية الأخرى، مشيرة الى ان المغاربة الموجودين بالجزائر جرى توقيفهم بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية انطلاقا من السواحل الجزائرية إلى أوروبا أو بعد انطلاق قواربهم من الشواطئ الشمالية للمغرب وانتهى بهم الأمر بالجزائر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الرسالة أن الجمعية الحقوقية تتوفر على لائحة بأسماء المحتجزين منهم بوهران وأنهم “يعيشون أوضاعا نفسية وصحية صعبة جراء ظروف توقيفهم لمدد طويلة دون العمل على إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى المغرب”.

وطالب المصدر ذاته من السلطات المغربية بـ”وضع حد لمعاناة هؤلاء المغاربة”، وبـ”التدخل العاجل لتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لعودتهم إلى وطنهم كما كان الشأن في حالات سابقة”.

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