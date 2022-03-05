في خضم النزاع الروسي الأوكراني ..الصين ترفع نفقات تسلحها العسكري

2022-03-05 / 6:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت الصين، اليوم السبت، أنها ستزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1 في المئة لتصل إلى 229.5 مليار دولار في عام 2022.

وجاء في مسودة الميزانية الصينية لعام 2022 التي نُشرت يوم السبت، أن “النفقات الرئيسية المدرجة في الميزانية على المستوى المركزي تشمل ما يلي: “… 1.45045 تريليون يوان (229.5 مليار دولار) على الدفاع الوطني، بزيادة 7.1%”.

وقال تقرير حكومي آخر إن البلاد ستعزز التعليم العسكري والتدريب القتالي في عام 2022.

وقالت الحكومة في تقرير لها اليوم السبت إن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيرتفع بنحو 5.5% في عام 2022 حيث تشير التوقعات أيضا إلى أن التضخم سيبلغ 3 في المئة ومعدل البطالة نحو 5.5 في المئة.

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