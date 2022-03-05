برمجة رحلة بحرية استثنائية من ميناء طنجة المتوسط الى مارسيليا

2022-03-05 / 6:14 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

اعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب عن تنظيم رحلة بحرية استثنائية لنقل مواطنين متواجدين بالمملكة، في رحلة تنطلق من ميناء طنجة المتوسط الى مارسيليا يوم 12 مارس الجاري .

وكشفت السفارة الفرنسية انه و بتنسيق مع السلطات المغربية فانه على الراغبين في السفر على متن هذه الرحلة أن يكونوا حاملين للجنسية الفرنسية، أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطاقة الإقامة في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت السفارة، أن نقل السيارات خلال هذه الرحلة الاستثنائية سيشمل حصريا السيارات ذات الترقيم الأوروبي.

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تعليق واحد

  1. لماذا الرحلات الاستثنائية؟ يبدو أن صوت الجالية الأوروبية له وزن ما عدا صوت الجالية المغربية التي تود الدخول إلى بلدها عبر الباخرة فلا أحد يسمعها ولا يهتم بها نرجو الله فتح الحدود البحرية في ما قريب إن شاء الله

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