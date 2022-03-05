“لارام “تعلن عن إطلاق رحلات خاصة جديدة للمغاربة المقيمين في أوكرانيا

2022-03-05 / 6:06 مساءً
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هبة بريس -

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم السبت، عن إطلاق رحلات خاصة جديدة للمغاربة المقيمين في أوكرانيا.

وأوضحت الشركة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن هذه الرحلات سيتم تسييرها يومي 7 و8 مارس 2022، وستغادر من بودابست (المجر) إلى الدار البيضاء بنفس السعر الثابت البالغ 750 درهما شاملا للضرائب.

وأضافت أن التذاكر متاحة للبيع على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية (www.royalairmaroc.com).

وتنضاف هذه الرحلات إلى أخرى أعلنت عنها الشركة ليومي 3 و4 مارس انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابست في اتجاه الدار البيضاء، وكذا إلى رحلات مبرمجة انطلاقا من بوخارست وبودابست ووارسو نحو الدار البيضاء.

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أوضحت، الأحد الماضي، أنها برمجت، بتشاور مع السلطات المغربية، رحلات جوية خاصة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، التي تتألف، أساسا، من الطلبة، مشيرة إلى أن هذه الرحلات مخصصة حصريا للمغاربة المقيمين في أوكرانيا وأفراد أسرهم.

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