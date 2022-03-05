حتى إشعار آخر.. سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها

هبة بريس - وكالات

أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتا “بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد”.

وقالت السفارة في بيان، إنها قررت “غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس 2022″، وفق صحيفة “النهار” المحلية.

ودعت السفارة جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.

كانت الجزائر قد استقبلت مساء الخميس الماضي، رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 76 من رعاياها بأوكرانيا قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، كأول دفعة إجلاء.

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