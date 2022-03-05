نائب في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي مدمن مخدرات

2022-03-05 / 5:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال النائب الأوكراني إيليا كيفا إن جميع الشركاء الغربيين تخلوا عن فلاديمير زيلينسكي، وإنه بعيد عن الواقع منذ فترة طويلة واصفا إياه “بمدمن مخدرات”.

وأضاف النائب كيفا: “زيلينسكي فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة ويعيش في غمامة الكوكايين”.

وتابع قائلا: “اليوم، بأوامرك وتوجيهاتك، لا تدمر الجنود فحسب، بل تستهدف أيضا النساء والأطفال وكبار السن. لقد حبستهم في الواقع في المدن، وحكم عليهم بالموت المحتوم. لقد تخلى عنك الجميع، وأدرت حوارا بطريقة رفضها جميع الشركاء الغربيين. أخبرك الناتو أنه لن يتعاون معك بعد الآن، ولا يراك كمفاوض، أو كزعيم للبلاد”.

ودعا النائب، زيلينسكي إلى وقف النزاع المسلح “لأنك ما زلت تستطيع فعل ذلك.. غدا سينتهي الأمر على أي حال، وعندها سيقطعونك اربا، ليس فقط بصفتك الشخص الذي خان، بل الشخص الذي أغرق بلاده بالدم”.

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