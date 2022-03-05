بوتين: قرار العملية العسكرية في أوكرانيا كان “صعبا”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان “قرارا صعبا”.

وجاء تصريح بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة “إيروفولت”.

وأوضح الرئيس الروسي خلال الزيارة أن السلطات في كييف “استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية، وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي”، مشددا على أنه “ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو”.

وأكد بوتين أن “حلف الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد موسكو”، لكن القوات الروسية “على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا”.

ولفت إلى أن “فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا”، مضيفا أن موسكو “وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا”.

وأشار بوتين إلى أن “العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا”، لكنه استبعد أي خطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في روسيا.

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