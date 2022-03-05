قرار لشركة “صونارجيس ” يربك فريق اتحاد طنجة قبل لقائه يوم غد الأحد

هبة بريس - مكتب طنجة

فرضت شركة “صونارجيس ” المكلفة بتدبير الملعب الكبير بطنجة، على المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم ، أداء مصاريف مباراته ليوم غد الأحد أمام النادي الرياضي السالمي قبل اجرائها.

واغضب قرار شركة “صونارجيس” أعضاء المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، خاصة بعد تحديد تذاكر المباراة في عدد 6000 تذكرة وفي ظل الضائقة المالية التي يمر منها فارس للبوغاز .

وأربك القرار المفاجئ لشركة “صونارجيس ” بأداء مصاريف المباراة قبل اجرائها المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة الذي كان يأمل في رفع عدد تذاكر المباراة والابقاء على اجراء دفع مصاريف المباراة بعد اجرائها كما كان يتم في السابق .

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