“تبكي مع الأوكران وتعنف الأفارقة”.. إسبانيا تثير سخط نشطاء العالم

2022-03-05 / 3:50 مساءً
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هبة بريس - لبنى أبروك

سخط واستياء عارمين، ذاك الذين أثارتهما إسبانيا، خلال الساعات القليلة الماضيةعلى خلفية تداول صور وفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، توثق لإقدام السلطات على تعنيف عدد من المهاجرين الأفارقة.

وحسب الفيديوهات الذين اطلعت عليهم هبة بريس، فقد تعمدت السلطات الإسبانية، تعنيف المهاجرين الأفارقة الذين تسللوا قبل يومين إلى مدينة مليلية المحتلة، بطريقة وحشية.

وتفننت السلطات الإسبانية، في ضرب وسحل وتعذيب عدد من المهاجرين الأفارقة الذين لم تدفع توسلاتهم أفراد الحرس الى التراجع.

تعنيف السلطات الاسبانية للمهاجرين الأفارقة، يتزامن وتنديد حكومتها بغزو روسيا لأوكرانيا وبمساعدة الآخيرة ماديا ودفاعيا و”إنسانيا” عير استقبال اللاجئين.

تعنيف السلطات الاسبانية للأفارقة وبكاؤها مع الأوكران، يبرز مرة أخرى ازدواجية مواقف هذه الدولة التي “تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي”

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‫2 تعليقات

  1. تبرك الله عليك و برك من الكذوب المهاجرين الافارقة دخلو بالعصي و اضربو في الحراس و اضربو في القوة المساعد و انتي تدافعين عن هد الافارقة اللي بعضهم تيسرقو و اغتاصبو في في النساء المغربيات و المغرب و اسبانيا و جميع العالم يبكي عن الجرائيم اللي تيقترفها هد المجرم بوتين في القصف و قتل الاطفال و النساء و الشيوخ حسبي الله ونعة الوكل في بعض البشر .

  2. الوزيرة السابقة لاسبانيا. دخول ابن بطوش عمل إنساني. دخول المهاجرين الأفارقة عمل غير إنساني في نظرهم. بورقعة الكره والعنصرية من اخلاقهم ومبادئهم.

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