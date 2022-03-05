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الناظور.. إيقاف شخصين ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات

2022-03-05 / 2:03 مساءً
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهما بمنطقة “بوعرك” بإقليم الناظور، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز 48 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي طن و469 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المتورطين المحتملين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن امتداداتها وارتباطاتهما المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

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