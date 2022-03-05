الرئيس الأوكراني عن المفاوضات: “سأرى هل سنستمر بها أم لا”.

2022-03-05 / 1:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ألمح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى إمكانية عدم الاستمرار في المفاوضات مع روسيا للتوصل لحل للأزمة الحالية بينهما.

جاء ذلك في تصريحات زيلينسكي عن تطور الأحداث في بلاده، اليوم السبت.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي أطلقت مع روسيا من أجل وقف النار، قال الرئيس الأوكراني إنه “سيرى ما إذا كانت بلاده ستستمر بها أم لا”.

وأضاف أن وفد بلاده المفاوض في المحادثات التي تجرى في بيلاروسيا ناقش أول خطوة ألا وهي فتح الممرات الإنسانية وإعادة الحياة لطبيعتها.

وثمن زيلينسكي الموقف الأوروبي تجاه بلاده، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين، قائلا: “أوروبا استقبلت اللاجئين كمواطنيها”.

كما كشف أن هناك قرارات بعشرات المليارات من الدولارات من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

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