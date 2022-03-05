عزيز أخنوش

بالإجماع.. إعادة انتخاب عزيز أخنوش رئيسا ل”الأحرار”

2022-03-05 / 1:18 مساءً
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هبة بريس

تم اليوم السبت، إعادة انتخاب عزيز أخنوش، بالإجماع، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية جديدة.

وتم تجديد الثقة في أخنوش، الذي تقدم مرشحا وحيدا لرئاسة الحزب، بعد حصوله على 2548 صوتا.

ويختتم الحزب زوال يومه السبت، أشغال المؤتمر الوطني السابع للحزب الذي انعقد تحت شعار “مسار التنمية”.

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تعليق واحد

  1. واه واه اخنوش رئيس الحكومة اخنوش رئيس عمالة اكادير اخنوش رئيس الحزب الاحرار اخنوش صاحب المحطات البنزين افريقيا اخنوش صاحب الملاير اخنوش زايد امص حتى الاخير نقطة الدم ديال الفقراء اخنوش اخنوش اخنو ………..

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