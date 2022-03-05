بالإجماع.. إعادة انتخاب عزيز أخنوش رئيسا ل”الأحرار”
هبة بريس
تم اليوم السبت، إعادة انتخاب عزيز أخنوش، بالإجماع، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية جديدة.
وتم تجديد الثقة في أخنوش، الذي تقدم مرشحا وحيدا لرئاسة الحزب، بعد حصوله على 2548 صوتا.
ويختتم الحزب زوال يومه السبت، أشغال المؤتمر الوطني السابع للحزب الذي انعقد تحت شعار “مسار التنمية”.
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