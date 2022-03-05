محمد رمضان: أفتخر و أنا أقول تعلمت الكثير من جلالة الملك محمد السادس”

2022-03-05 / 1:14 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ النجم المصري محمد رمضان، جمهوره بنشر صورة تجمعه بجلالة الملك محمد السادس على حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

و أعرب النجم المصري عن محبته الكبيرة لجلالة الملك و كذا الشعب المغربي قائلا :”جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير “.

و واصل رمضان تدوينته قائلا:”حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة و حفظ الله بلدي الغالية مصر رئيساً وشعباً”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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