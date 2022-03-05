في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول العالم

2022-03-05 / 12:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سجلت أسعار الغذاء على مستوى العالم ارتفاعا قياسيا في فبراير الماضي، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، إن أسعار الغذاء عالميا، قفزت بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

و‬‬‬بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير مقابل 135.4 في يناير، حسبما نقلت “رويترز”.

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.

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