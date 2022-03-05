مقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني بجولة المفاوضات الأولى مع روسيا

هبة بريس - وكالات

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، عن مقتل واحد من أعضاء فريق المفاضات الأوكراني الذي حضر الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا في مدينة غوميل البيلاروسية.

وذكر الإعلام الأوكراني نقلا عن نائب في البرلمان الأوكراني “الراد” أن جهاز أمني أوكراني قام باعتقال العضو في الفريق المفاوض الأوكراني دينيس كيرييف وقتله بعد ذلك.

ولم تعلق الرئاسة الأوكرانية على الأخبار المنشورة بشأن مقتل أحد مفاوضيها.

وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس.

وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.

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