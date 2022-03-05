بنكيران: “على الحكومة مصارحة الشعب بصعوبة الظروف”

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب العدالةالتنمية، عبد الاله بنكيران، أنه على الحكومة أن تكون صريحة مع المواطنين، وأن تقول لهم إن الظروف صعبة وتحتاج إلى صبر وتفهم.

وقال بنكيران في كلمته بلقاء مع المجموعة النيابية للحزب، “، لا يجب أن نترك الشعب ينام في العسل إلى أن يستيقظ على كارثة”، موضحا أن على رئيس الحكومة إن كان غير قادر على القيام بما يجب وعلى تحمل المسؤولية أن يقدم استقالته، وحينها، لجلالة الملك أن يعين غيره أو نذهب لانتخابات مبكرة.

وأضاف بنكيران، أنه عارض مطلب “أخنوش ارحل”، لأنه يريد منه أن يسقط بشكل طبيعي وعادي، مشيرا الى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتضح مدى قدرته على العمل أو أن يتم تصحيح الأمر وفق الإمكانات الدستورية المتاحة.

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