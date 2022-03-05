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نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وأمطار قوية من السبت إلى الاثنين

2022-03-05 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية وأمطارا قوية أحيانا عاصفية ستهم، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 40 سم) ستهم غدا الأحد، من الساعة الواحدة صباحا إلى بعد غد الاثنين على الساعة التاسعة صباحا، عمالات وأقاليم الحوز، بولمان، شيشاوة، الحسيمة، تازة، أزيلال، بني ملال، خينفرة، تنغير، ورززات وميدلت.

وأضاف المصدر ذاته أن أمطارا قوية وأحيانا عاصفية (من 20 إلى 35 ملم)، ستهم اليوم السبت، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الأحد، عمالات وأقاليم صخيرات-تمارة، القنيطرة، الرباط، سلا، الخميسات، خنيفرة، بن سليمان، المحمدية، الدار البيضاء ومديونة.

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