وزير الدفاع الأوكراني: أكثر من 66200 أوكراني عادوا من الخارج للقتال

هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية الغازية.

وأضاف الوزير في منشور على الإنترنت “هذا هو عدد الرجال الذين عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم.. نحن لا نقهر”.

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