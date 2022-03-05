وزير الدفاع الأوكراني: أكثر من 66200 أوكراني عادوا من الخارج للقتال

2022-03-05 / 9:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية الغازية.

وأضاف الوزير في منشور على الإنترنت “هذا هو عدد الرجال الذين عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم.. نحن لا نقهر”.

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‫23 تعليقات

  1. الكلمة والطاعة وفرض الوجود والدفاع عن الوطن ، اما من غير ذلك فهو جبن وضعف تتبعها مذلة واحتقار في وقتنا الحالي القوي هو المسيطر على زمام الأمور…

  4. رئيس أوكرانيا مسؤول عن الخراب والدمار الذي يحدث في اوكرانيا التي اصبحت مثل صحراء قاحلة بعدما كان يضرب بها المثل في العلم والسياحة والاقتصاد..

  6. اوكرانيا اول دولة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وأول من نقل سفارتها للقدس المحتلة ووصف الشعب الفلسطيني بالارهابي وشاركت في غزو العراق .والان انقلب السحر على الساحر..

  7. كانت خدعة من الناتو وامريكا لاكرانيا حتى تورطت مع روسيا في الحرب .فالناتو قتل 3 مليون مسلم في العقود الاخيرة انها الخيانة ..والبحث عن المصالح..

  8. نتمنى العودة للأمن والأمان مع رب السموات والاراض جل جلاله هو القادر على كل شيء اما النووي فلا يخافها المسلم المؤمن بالله وحده لا شريك له…

  9. و هل نعترض لقضاء الله و قدره ، سنسعى في حماية أنفسنا اذا قدر الله، ان كتبت لنا النجاة نجونا و ان كُتِب لنا الموت متنا. ان فعلا قامت حرب عالمية 3..

  10. و هل نعترض لقضاء الله و قدره ، سنسعى في حماية أنفسنا اذا قدر الله، ان كتبت لنا النجاة نجونا و ان كُتِب لنا الموت متنا جميعا ان فعلا قامت حرب عالمية 3..

  11. زعماء وقادة الدول في الحرب رغم انهم انشؤوا حصون الاختباء فيها فلا مفر للموت جاء في الآية الكريمة :”أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ”
    سورة النساء اية 78..

  12. رغم انضمام الآلاف من المتطوعين القتال الى جانب البلدين نقول لهم ليس ذالك حلا .يجب انهاء ووقف الحرب ومراعاة البشرية الصالح العام وليس الخاص..

  13. اللهم احرص المسلمين بعينك التي لا تنام اللهم انصر الاسلام والمسلمين اينما كانوا وارتحلوا يارب العالمين لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا…

  14. أوكرانيا كانت من ضمن دول الاتحاد السوفيتي ولكن أنفصلت بعد تفكك الاتحاد هكذا بوتين يريد لم الشمل من جديد وعدم إنضمامها الى الناتو والاتحاد الاوروبي …

  17. بوتين هو الرجل الوحيد الذي قال مالم يستطيع أحد قوله انه دافع عن الاسلام في الوقت الذي لم يدافع عنه حكام العرب المخذلين و في الاخير عدو عدوي هو صديقي هذا ما يجب ان يفهمه كل العرب و المسلمين يكفي بوتين انه ضد اسرائيل و الغرب..

  19. كل ما نتمناه هو ان تصبح روسيا يوما ما هي رئيسة للعالم ويكون بوتين هو الرئيس لأنه زعيم لايريد ان يذل غيره ولا يريد الذل لنفسه ولشعبه والدول الأخرى..

  20. انهار الاتحاد السوفياتي وتفككه سنة 1991 من ذالك الوقت كانت روسيا تسعى إلى ضم كل دولة من الاتحاد استقلت والرجوع الى ما كان من قبل الاتحاد ..

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