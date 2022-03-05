وزير الدفاع الأوكراني: أكثر من 66200 أوكراني عادوا من الخارج للقتال
هبة بريس - وكالات
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية الغازية.
وأضاف الوزير في منشور على الإنترنت “هذا هو عدد الرجال الذين عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم.. نحن لا نقهر”.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
23 تعليقات
بوتين رئيسا لا يحب الاستعمار ولا الهيمنة على المجتمعات. انتهاء المافية الغربية انشاء الله على الدول العربية
بوتن يدافع عن امن روسيا القومي بعد تحكم امريكا والغرب فى اوكرانيا وجعلها ميدان لغزو روسيا امريكا دمرت العراق وقتلت مليون عراقى بداعي امنها القومي…
على العرب والمسلمين الذين تمارس اتجاههم العنصرية أن يقفوا مع روسيا ضد الغطرسة والعنصرية الغربية ان الاوان للتغيير الجذري..