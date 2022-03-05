أسطورة المنتخب الهولندي السابق يعلن إسلامه: “أنا سعيد للغاية”
هبة بريس - وكالات
أعلن نجم منتخب هولندا السابق، كلارنس سيدورف، إسلامه في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “إنستغرام”.
وكتب سيدورف، الذي سبق له حمل قميص أشهر الأندية الأوروبية على غرار أياكس، وريال مدريد، وإنتر ميلان، وميلان: “شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم”.
ولم ينس صاحب الـ45 عاما، أن يشكر من كانت سببا في اتخاذه القرار، وهي زوجته صوفيا مكرماتي، فأضاف “أخص عزيزتي صوفيا التي علمتني عمق معنى الإسلام بالشكر. لم أغير الاسم الذي منحني إياه والداي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل الحب لجميع الأشخاص في العالم”.
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المجموع 1 آراء
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3 تعليقات
الصورة لا تعكس الموقف.لقد اسلم…
ف المشاهير في العالم الغربي يغيّرون أديانهم كلّ يوم، فقد تجد أحدهم قد أصبح اليوم بوذيّا ثمّ إعتنق الهندوسيّة أو أيّ دين آخر بعد أيّام. فالأمر عاديّ جدّا ولا يهمّ أحدًا على الإطلاق. مجرّد حرّيّة شخصيّة وتجارب يقوم بها النّاس بصفة عاديّة جدّا ولا تثير في أغلب الأحيان إهتمام أحدٍ حتّى تجعل منها وسائلُ الإعلام خبرًا تتداوله وتبحثُ في خفاياه وتملأ بتفاصيله صفحاتها ومساحات البثّ لديها.
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هذا في الغرب، حيثُ الدّين شيء شخصيّ، لا يختلف عن الأكل والشّرب واللّباس. لكن في بلاد السّرطان الإسلامي، حيثُ العقليّات المتخلّفة والمتحجّرة، يُصبحُ الدّين أشبه بقضيّة رأي عام أو قضيّة أمن قومي
واش عاودتو ليه ان محمد تزوج بنت ست سنوات واش عاودتو ليه على مجزرة بني قريضة وبني النظير وصفية بنت حيي وام قرفة .ابدؤوا له بهذه الاشياء وانتظروا النتيجة. سيخرج منه كما يفعل الكثير من الاجانب عندما يبحثون فيه