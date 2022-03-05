أسطورة المنتخب الهولندي السابق يعلن إسلامه: “أنا سعيد للغاية”

هبة بريس - وكالات

أعلن نجم منتخب هولندا السابق، كلارنس سيدورف، إسلامه في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “إنستغرام”.

وكتب سيدورف، الذي سبق له حمل قميص أشهر الأندية الأوروبية على غرار أياكس، وريال مدريد، وإنتر ميلان، وميلان: “شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم”.

ولم ينس صاحب الـ45 عاما، أن يشكر من كانت سببا في اتخاذه القرار، وهي زوجته صوفيا مكرماتي، فأضاف “أخص عزيزتي صوفيا التي علمتني عمق معنى الإسلام بالشكر. لم أغير الاسم الذي منحني إياه والداي، كلارنس سيدورف، أبعث بكل الحب لجميع الأشخاص في العالم”.

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