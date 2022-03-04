أخنوش: البرنامج الحكومي يعكس قيم وتوجهات “الأحرار”
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 4 مارس 2022، بالرباط، أن البرنامج الحكومي يعكس قيم وتوجهات حزب “الأحرار”، مشددا على أن الحزب انخرط منذ المؤتمر السابق في مسلسل تكريس الدولة الاجتماعية الوطنية في بلادنا.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعية، قائلا: “الدليل على ذلك تبني الديمقراطية الاجتماعية كمرجعية للحزب وكخيار سيسم المرحلة المقبلة من العمل السياسي للأحرار”.
وشكّل مسار الثقة ومسار المدن والبرنامج الانتخابي معا، يضيف أخنوش، مساهمة غنية وواعدة تقاطعت مع النموذج التنموي الجديد في أغلب تصوراته وبرامجه وخططه الإصلاحية، كما تماهت مع فلسفته وروحه المتجسدة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والذي ما فتئ صاحب الجلالة يضع لبناتها، الواحدة تلو الأخرى، منذ توليه العرش المجيد.
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وبخصوص البرنامج الحكومي، أكد رئيس حزب “الأحرار” أنه تم تشكيله على مبادئ كبرى، تهم تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، ثم وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، من خلال خلق فرص الشغل وتحسين العرض الصحي والتعليمي، وأيضا جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، بتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع، إضافة إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية.
22 تعليقات
أي ديمقراطية حديثة تتكلمون عليها ياسيد اخنوش ؟؟؟؟ إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون به التهدئة فقط …
كما يقال المثل المغربي ( كتغطيوا الشمس بالغربال) إنها مضحكة هههههههههههه وفي نفس الوقت مؤلمة وحزينة جدا بالنسبة للطبقة الكادحة….
كلام سوى حبر على ورق فقط وانما الصح والعمل غير مطبق…
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح ونماذج حقيقة علمية وليس والوعود الكاذبة التي وعدتموها لنا من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق…
أين هي الملايير التي ذهبت هباءا منثورا عند جيوب اللصوص ولن تقوموا بمحاسبتهم. لانكم لا تشعرون بالفقير الذي طالما عانى من أجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية…
منذ تويلكم الرئاسة والمغرب يعاني من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي حسبنا الله ونعم الوكيل…
أين هي الوعود التي واعدتمون بها الاراميل والمسنين واطفال اليتامى ووووووو والآن تقولون انكم تكرسون وقتكم من أجل حماية المواطنين من ظروفهم الإقتصادية والمعيشية…. إنه مجرد خيال ليس له المصداقية والشفافية وروح وطنية….
لم نرى منكم أي شيء أو تغير الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه تريدون مصلحتكم فقط ومسرحية ديبلوماسية من أجل مصالحكم الاستثمارية…
منذ تويلكم الرئاسة والمغرب كثرت بكثرة البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وغلاء المحروقات التي احرقت قلوبنا ودمرت جيوبنا …الطبقة الفقيرة والكادحة تعيش وضعية صعبة جدا جدا جدا جدا ولا أحد يشعر بها سوى آلله سبحانه وتعالى.
المغرب دخل مرحلة صعبة جدا جدا بسبب القرارات التافهة التي دمرت الإقتصاد الوطني بالمغرب ولاسيما مجال السياحة الذي عرف انخفاظ في مدخوله السنوي؛ والسبب أنتم…
حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع الشعب المغربي..مما أدى اقتصادها إلى الإفلاس …..ليس لكم مبادئ ولا اختيارات صائبة أصبح المغرب صعب العيش فيه.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
كنا نترقب حكومة انتقالية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا ولكن العكس صحيح….
كل حكومة تدهشنا بتصرفاتها مع شعبها…..ونظن أنها أحسن بكثير من السابق والعكس صحيح هههههههههههه.
يجب على الحكومة أن تجد حلولا مناسبا لمواكبة مشاكلها الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في هذه الوضعية الصعبة الراهنة…
حكومة بمعنى الكلمة اليوم اصبحت تسلك الطريق السريع في تنمية ومهارات جد مشرفة للمغرب واعطت رئيا مستقبلية للمغرب…
لقد أشرق المغرب بهذه الحكومة الجديدة حيث قامت الحكومة بوضع استراتيجيات ومصادق على مشاريع والاستثمارات مهمة تعود بالنفع على الشعب المغربي…
للنهوض بالقطاع العام يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم باستراتيجية مهمة جدا للتحسيس من وضعيتها…
ياسيد اخنوش يجب عليك النضال من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق…
كلنا ثقة في رئيس الحكومة ؛ لأنه سيد عقلاني وله كفاءات عليا ممتازة جدا لايعرف كلمة انهزام..يوصل بجدية ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية…..
يجب الفعل والتطبيق وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات في جميع القطاعات المتضررة واستحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء..