كييف: الناتو عاجز عن أي شيء وسيدفع ثمن ضعفه

هبة بريس _ وكالات

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حلف الناتو، متهما إياه بـ”الضعف” وعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا.

وقال كوليبا في كلمة بثتها قنوات التلفزيون الأوكرانية يوم الجمعة، إن “الشعب الأوكراني كان يعتقد أن الناتو قوي، والاتحاد الأوروبي ضعيف ومتردد… ولكن رأى الشعب الأوكراني أن الأمر عكس ذلك، وأن الاتحاد الأوروبي أبدى حزمه والقوة وطبق عقوبات غير مسبوقة”.

وتابع قائلا: “الناتو عاجز عن أي شيء، وترك كل شيء للحلفاء، ليتخذوا الخطوات على مستوى العلاقات الثنائية”.

واعتبر أن “هذا هو الضعف الذي سيدفع الحلف ثمنه للأسف”.

يذكر أن حلف الناتو عقد اجتماعا وزاريا طارئا حول الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة.

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الناتو لا يعتزم فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا، الأمر الذي يطالب به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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