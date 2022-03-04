ليلي أنا” تحلق بجبرون عاليا

2022-03-04 / 11:25 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

أطلق المغني المغربي الشاب، جبرون، ثاني أعماله الغنائية بعنوان “ليلي أنا “، على قناته الرسمية بمنصة رفع الفيديوهات يوتيوب ومختلف تطبيقات الاغاني، تحت إشراف شركة “Avalon”.

اغنية ”ليلي أنا” التي تصنف ضمن موسيقى البوب، مزج خلالها جبرون بين الكلمات باللغتين العربية والإنجليزية، بإيقاعات وموسيقى إلكترونية راقصة تظهر مدى موهبته ولمسته المميز في ابتكار أنماط موسيقية قوية.

وبعد نجاح أغنية ”آسف” التي غناها رفقة كل من ”ت فلوو” و ”ليل ايتش” والتي تدور قصتها حول الانفصال و الفراق، إختار الفنان المغربي تناول قصة رومانسية مختلفة تتمحور حول رغبته في كسب ثقة حبيبته وطرد كل شكوكها نحوه، في محاولة منه لإبراز حبه لها، محاولا إقناعها بكافة الطرق وهذا ما بدا جليا من خلال لقطات الفيديو كليب والأماكن التي صور فيها.

الجدير بالذكر أن جبرون فور طرحه “ليلي أنا” يستعد لمجموعة من الاعمال الغنائية والتي يعمل من خلالها على تجريب وانتاج ايقاعات موسيقية متعددة رفقة مجموعة من النجوم.

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