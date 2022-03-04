وزارة التعليم العالي تجمع بيانات الطلبة العائدين من أوكرانيا

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إحداث منصة رقمية لجرد قائمة الطالبات والطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.

وقالت الوزارة في بلاغ “تبعا للأحداث التي تشهدها دولة أوكرانيا حاليا، ومن أجل تتبع ومواكبة وضعية الطالبات والطلبة المغاربة العائدين من هذا البلد إلى أرض الوطن، عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إحداث منصة رقمية لتمكين الوزارة من جرد قائمة المعنيين ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية”.

وأهابت بالطالبات والطلبة المعنيين بالأمر تسجيل بياناتهم في المنصة المذكورة وذلك عبر الرابط التالي

https://www.enssup.gov.ma/en/etudiants-ukraine

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