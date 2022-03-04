هاجر عدنان تتألق في أحدث أعمالها الفنية “الخاتم

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدرت الفنانة هاجر عدنان، أحدث أعمالها الفنية “الخاتم” على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”.

واختارت هاجر عدنان التعامل في أغنيتها الجديدة على مستوى الكلمات مع الشاعر محمد أمير، فيما أشرف محمد فارسي على تلحينها، و تكلف بدر المخلوق بتوزيع نغماتها الموسيقية، أما فيديو كليب الأغنية فقد جرى تصويره بالمدينة الحمراء مراكش تحت إشراف المخرج أمين مرتضى و ادارة أعمال عماد النجلاني .

وكانت آخر إصدارات الفنانة هاجر عدنان، منذ حوالي 3 أشهر، تحت عنوان “ماشي مالقيت”، والذي حقق نجاحا كبيرا، إذ حصدت أزيد من مليون ونصف مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

ويشار إلى أن هذا العمل، يعد الثالث في مشوار نجمة ستار أكاديمي المغرب العربي والفائزة بنسخته الوحيدة، عقب قرارها العودة إلى الساحة الفنية بعد توقف اختياري دام حوالي الـ 10 سنوات.

وعلى مستوى مجال التمثيل، خاضت هاجر عدنان رمضان 2021 تجربة جديدة من خلال مشاركتها في سيتكوم “كلنا مغاربة ” لمخرجته صفاء بركة، والذي جرى عرضه عبر شاشة القناة الثانية، وهو العمل الذي جسدت من خلاله هاجر دور سيدة صحراوية تدعى “فنينة”.

ويذكر أن الفنانة هاجر عدنان كانت قد شاركت رفقة الفنان زكرياء الغافولي في أداء أغنية شارة السيتكوم الرمضاني المذكور أعلاه، تحت عنوان “أنا مزاوك فيك”، وهي الأغنية التي حققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع يوتيوب، إذ حصدت حوالي 5 ملايين مشاهدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0