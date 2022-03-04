مختص يبرز ل”هبة بريس” أسباب غياب المغرب عن جلسة “إدانة روسيا”

هبة بريس - ادريس بيگلم

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا استثنائيا، خصص لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا، بطلب من مجلس الأمن الدولي الذي فشل في استصدار قرار يدين هذا الهجوم، إثر استمعال روسيا حق النقض الفيتو ضده.

وعرف الاجتماع غياب المغرب عن حظور أطواره وكذلك عملية التصويت على القرار الذي أدان التدخل الروسي في أوكرانيا، الأمر الذي فتح المجال للتأويلات وتفسيرات حول سلب اختيار الرباط عدم حضور هذا الاجتماع النادر الحدوث في مسيرة هذه الهيئة الأممية.

وخرجت وزارة الخارجية المغربية ببيان توضح فيه أسباب عدم حظور المغرب لهذه الجلسة، رغبة في قطع الطريق على التأويلات الكثيرة التي اعطيت لهذا الغياب، ومنها عدم رغبة الرباط في الاصطفاف إلى أي من المعسكرين، واتخاد موقف الحياد في هذه الأزمة، غير أن بلاغ وزارة بوريطة اعتبر أن موقف المغرب واضح في رفض المساس بوحدة الدول وسيادتها، والرفض المطلق لمنطق التدخلات العسكرية لحل الأزمات السياسية.

وأكد بلاغ الخارجية المغربية، على أن المغرب لا يقبل بالتعدي على سيادة الدول والمساس بوحدتها، وعلى الحلول السياسية والديبلوماسية لحل الأزمات الدولية، مشددا على أن موقف المغرب لايمكن أن يكون موضوع تأويلات غير سليمة.

وفي هذا السياق اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور محمد الغلبزوري، أن المغرب سبق وعبر بصراحة عبر بلاغ رسمي لوزارة الخارجية عن موقفه من الأحداث في اوكرانيا، حيث أكد على أن المغرب متشبت بوحدة وسيادة الدول، واعتماد الحلول السياسية والسلمية لفك الأزمات بين الدول.

وبخصوص عدم حضور إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت بإدانة روسيا، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن عدم حظور المغرب لهذه الجلسة هو تأكيد عملي للموقف الذي عبر عنه فيما يخص هذه الأزمة.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح خص به جريدة “هبة بريس” الإلكترونية. أن المغرب الذي يعاني من توجه تجزيئي انفصالي في الصحراء المغربية، لن يقبل بتجزيء أو غزو أي دولة في الأمم المتحدة، وهي رسالة ضمنية تساند الوحدة الترابية لأوكرانيا ويرفض الحلول العسكرية.

ولفت الغلبزوري أن غياب المغرب عن الجلسة المخصصة لإدانة روسيا في الأمم المتحدة، يمكن تفسيره كذلك في كون المغرب انطلق من كون روسيا عادة ما تمتنع عن التصويت على قرارات أممية في مجلس الأمن تعاكس مصالح المغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبالتالي فالمغرب استحضر هذا المعطى وفضل عدم الحضور في الجلسة، ردا لبعض الجميل لروسيا بهذا الخصوص.

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