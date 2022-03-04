Women hold a placard against Russian President Vladimir Putin as they attend a pro-Ukraine protest against Russia's invasion of Ukraine in Tel Aviv, Israel, Thursday, March 3, 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

بلينكن: بوتين انتهك المبادئ المتعلقة بأمن الدول وحريتها

2022-03-04 / 9:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن ما فعله الاتحاد الأوروبي حيال أوكرانيا شيء رائع وتاريخي.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعاته مع حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع وشركاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كشف بلينكن أن أولوية الرئيس الأميركي جو بايدن “كانت دائما تنشيط تحالفاتنا وشراكتنا وخاصة مع الاتحاد الأوروبي”.

وبالحديث عن الحرب الروسية على أوكرانيا، قال بلينكن “نحن والاتحاد الأوروبي نواجه معا الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا” مشيرا إلى أن الأخير انتهك المبادئ المتعلقة بأمن الدول وحريتها، عندما قرر غزو جارته الشرقية.

ثم تابع”يتعلق الأمر بالاعتداء على بعض المبادئ الأساسية جدًا التي أنشأناها معًا بعد حربين عالميتين، وهي المبادئ التي تقع في قلب نظام دولي يتحمل مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن بين الدول” وفق ما نقله بيان للخارجية الأميركية عن المؤتمر الصحفي

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تعليق واحد

  1. شيء رائع وتاريخي ان تبيعوا الوهم .. من اجل اضعاف روسيا وضعتم اوكرانيا بين فكيها .. وادرتم ظهركم .. وبدأتم تمدونهم بالسلاح لاستمرار الحرب عوض ان تقوم الدول بوساطات تنهي الحرب .. وانتم تعلمون من سيكون المنتصر ولكن اطالة الحرب واضعاف الخصم هي مصلحتهم ..

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