أخنوش: حزبنا لن يهدر الزمن السياسي في الصراعات

هبة بريس _ الرباط

أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة بالرباط، أن “الأحرار” حزب التعاقد والثقة والتنمية ويؤمن بالشباب ويعمل مع الشباب رجالا ونساء.

وقال أخنوش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الهم الأكبر، لهذا الأخير، خلال المرحلة السابقة كان هو إعادة الثقة في العمل السياسي، واستقطاب الكفاءات والطاقات، بعد موجة من العزوف تعددت أسبابها وتجلت عواقبها على مستوى التمثيلية السياسية، مضيفا “فكان لابد من إيقاد العزيمة من جديد”.

وهذه الثقة، يضيف أخنوش، بناها الحزب على تعاقد قوامه الأداء والنجاعة والقدرة على تجاوز الخلافات والعوائق والعمل والوفاء بالتعهدات، مشيرا إلى أن غاية التعاقد، هي تحقيق التنمية على كل المستويات، وأن كل البرامج والآليات التي اعتمدها الأحرار كانت تصب في نفس الاتجاه، وهو إطلاق “مسار التنمية”.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية إن “حزب التجمع الوطني للأحرار لن يهدر الزمن السياسي في الصراعات الفارغة، مثلما حدث في الماضي، دون أن تؤدي تلك الصراعات إلى نتيجة بالنسبة إلى أولئك الذين صمموا تلك الحملات ضده”، وذلك في تلميح إلى حليفه السابق حزب العدالة والتنمية.

واعتبر أن “المغاربة عبروا خلال الانتخابات الأخيرة على أنهم صوتوا على البرنامج الانتخابي النابع من تصوراتهم من خلال برنامج 100 يوم 100 مدينة، واختاروا التعاقد مع أعضاء حزب “الحمامة” من أجل مسار التنمية إقليميا وجهويا ووطنيا”.

وأشاد عزيز أخنوش في كلمته أيضا، بالنتائج التي حققها حزبه في انتخابات 8 شتنبر، مذكرا بأن حزبه أصبح القوة السياسية الأولى في البلاد، بعد استحقاقات تميزت بمشاركة شعبية واسعة فاقت لأول مرة بعد دستور 2011 أكثر من 50 في المائة، بحسب قوله

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