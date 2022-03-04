عاجل: بلجيكا تعتقل “ارهابي ” دبر لمخططات إرهابية تستهدف المغرب
أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية بأنه بناء على معلومات ومعطيات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للسلطات البلجيكية المختصة، تم توقيف مواطن بلجيكي من أصل مغربي يشتبه في تورطه في التحريض والتخطيط والإعداد لمشاريع إرهابية وشيكة.
هذه المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، يضيف بلاغ المكتب، مكنت من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن الاعتقال من طرف القضاء البلجيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف.
وأوضح أن تشخيص هوية المشتبه فيه تم في إطار البحث الذي يباشره حاليا المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع شخص موالي لتنظيم “داعش الإرهابي”، تم توقيفه أول أمس الأربعاء بمنطقة فم أزكيد بضواحي طاطا، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي له ارتباطات عابرة للحدود الوطنية .
وواصل أن الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أسفرت عن رصد حوالة مالية بالعملة الأوروبية كان قد أرسلها الشخص المعتقل ببلجيكا للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب، بداية شهر مارس الجاري، وذلك كدفعة أولى من ضمن عمليات التمويل التدريجي لاقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة وتحضير المتفجرات.
وقال المصدر ذاته إن إجراءات البحث، مدعومة بالخبرات الرقمية والتقنية، أكدت تورط الشخص المعتقل ببلجيكا في التحريض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب، من خلال محتويات يحدد فيها للشخص الموقوف بالمغرب طريقة الاستقطاب والتجنيد، وكيفية اختيار القواعد الخلفية للتدريب، وكذا المشاريع والأهداف المزمع
20 تعليقات
اللهم احفظ بلادنا من هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون تخريب البلاد وزعزعة الاستقرار السياسي بالمغرب…
اللهم أبعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض لما سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية….
يجب على السلطات القضائية ان تواصل البحث الدقيق الذين يقومون بعمليات إرهابية تستهدف المغرب وأن يتم القبض عليهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيره ولمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية…
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية ان يتم فوراً اعتقال جميع المتطرفين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الذين يقومون بتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المغرب…
تحية لرجال الامن أينما كانوا إنهم رجال أبطال الأمن والأمان ويسهرون على حماية الوطن….
الحمد لله الإسلام منتصر عليهم احبووا أم كرهوا…..
الإرهاب الحقيقي هو ما تقومون به أكثر مافيا التي تتلاعبون في الأسعار والاحتكار حتى بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية..
لحد الان لم أجد تفسيرا… لما تربطون الإسلام بالارهاب ؟؟؟؟؟؟
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..مثل هؤلاء الإرهابيين يجب ان يتم القضاء عليهم بصفة نهائية…
اللهم احفظ الأمة الإسلامية باكملها من هؤلاء الإرهابيين والمجرمين..
لقد شوه بالإسلام … الإسلام لا يحث عن ذالك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
يجب القضاء عليهم بدون مناقشة .. إنهم يستحقون السجن المؤبدة…
بلجيكا تعرف جيدا بأن الأمن في المغرب جد مشدد في مهامه الأمني…
اعتقد ان الانتماء لداعش هو ماعدا تخريب وتحطيم الاقتصاد الوطني المغربي وزعزعة الاستقرار السياسي به …
بفضل المخابرات البلجيكية كانت ضربة استباقية للقبض على الإرهابي الذي كان يخطط لعملية إرهابية تستهدف المغرب..
رغم المجهودات الجبارة التي ابذلتها السلطات البلجيكية للقبض على المتطرف الإرهابي وابلاغ نظيرتها السلطات المغربية من ضربة قاضية كانت مستهدفة للمغرب.فان ذالك يعتبر تعاون الأمني بين البلدين…
نشكر السلطات الأمنية البلجيكية على قيامها بمجهود جبار كانت ستكون ضربة موجعة للمغرب لولا تدخل الاستخبارات البلجيكية….
المغرب يعتبر من بين الدول الأقوى استخبراتيا وامنيا وذلك لحصوله على مراتب عالية على الصعيد العالمي…
المغرب مشهود له بكفاءته العالية وذالك بتفكيكه عدد من المجموعات الإرهابية في الأواني الأخيرة وله تكوين جيد في الجريمة المنظمة وكذا الإرهاب والتطرف بالمغرب…
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية البلجيكية على أن تقوم بالاجراءات للازمة والبحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية التي كانت مستهدفة المغرب لولا تدخل الاستخبارات البلجيكية لكانت ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا يريدون تخريب البلاد وزعزعة الاستقرار السياسي بالمغرب.