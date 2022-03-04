أخنوش يهاجم ” البيجيدي” : أعدنا لرئاسة الحكومة هيبتها

2022-03-04 / 7:15 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في اشارة مبطنة لحكومة ” البيجيدي ” المنتهية ولايتها قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، إن حزبه “أعاد لمؤسسة رئاسة الحكومة هيبتها”.

واشار اخنوش الذي كان يتكلم خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني السابع لحزب الأحرار “نحن حكومة تشتغل بجرأة على الملفات المتراكمة منذ سنوات، وهذا الأمر يمكن أن يزعج البعض”.

وقال أخنوش إن الحكومة التي يقودها حزب “الحمامة”، “ستحارب الرشوة والريع والمحسوبية، ولن تختبئ وراء بعض الأعذار، ولن نتراجع عن التزاماتنا، لن نقبل بتوقف الأوراش التنموية”.

وأعلن مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ، رسميا عن افتتاح أشغال المؤتمر السابع للحزب، الذي يحتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط على مدى يومين، والذي ينظم تحت شعار: “مسار التنمية”.

وأوضح بايتاس، أن المؤتمر ينعقد على صعيد 14 منصبة عبر تراب الممكلة، منها منصة خصصت لمغاربة العالم، بالإضافة إلى المنصة المركزية للمؤتمر بالمقر المركزي، مشيرا إلى أن افتتاح أشغال المؤتمر يأتي بعد اكتمال النصاب القانوني عقب تجاوز عدد المؤتمرين لـ300 مؤتمر.

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‫6 تعليقات

  5. نريد عملا تظهر نتائجه على الطبقة الكادحة والمغاربة…لا تريد تتابزا ومهاترات فارغة بينكم…من يقل انه أفضل فالشعب لا يرى إلا أزمات وارتفاعات في الأسعار وبطالة…!!!…لذلك فالكلام الفارغ لا فاءدة منه…!

  6. اخنوش ضارب اكثر من 1700 مليار والى مشا شي بوليسي يشدو يحيد لمو الكسوة ويجري عليه من الخدمة وتقطع ليه ديك المانضا علاش تيشد ولاد الناس فالحبس لان المغرب مستعمر ومشاريعنا التنموية حطمها اخنوش من اجل ادخال الاجانب لتعزيز الاستعمار

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