زعيم حزب إسباني يطالب بانتشار الجيش في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

2022-03-04 / 7:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالب زعيم حزب “فوكس” اليميني المتطرف، سانتياغو أباسكال، حكومة بلاده بالموافقة على انتشار الجيش الإسباني في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك لحماية الحدود والمواطنين الإسبان.

وجاء ذلك في مداخلة له في جلسة لمجلس النواب الإسباني، يوم الأربعاء، حيث خاطب أباسكال، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، قائلا “أثناء مداخلتك، تعرض سياج مدينة مليلية للهجوم من قبل ألفي مهاجر غير شرعي. ربما لأن هناك في المغرب مرزبان آخر مثل بوتين أدرك مرة أخرى ضعف حكومتنا ومؤسساتنا”. وفق تعبيره.

وانتقد زعيم الحزب المتطرف عدم تطرق الحكومة الإسبانية والفرق الأخرى بمجلس النواب إلى الاعتداءات التي وقعت في مليلية المحتلة على خلفية الهجرة الجماعية التي نفذها مؤخرا مهاجرون أفارقة للثغر المحتل.

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