طنجة ..اعتقال شرطي يشتبه تورطه في اخفاء أشياء متحصلة من جريمة

2022-03-04 / 6:42 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة (4 مارس)، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية والتجاوزات المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن بني مكادة، والذي يشتبه في تورطه في التواطؤ والمشاركة في إخفاء وتبديد أشياء متحصلة من جريمة.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن، فحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المخالف كان مكلفا بحراسة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، ويشتبه في منحه لشخص كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية في قضية زجرية هاتفا محمولا، بغرض إجراء مكالمة هاتفية مع سيدة ومطالبتها بتبديد أشياء مشكوك فيها أو متحصلة من نشاط إجرامي.

وقد تم إيداع الشرطي المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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