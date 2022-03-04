رفع اللواء الأخضر في ثلاث مؤسسات تعليمية بالرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية، الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، رُفع الخميس 3 مارس الجاري اللواء الأخضر للبيئة بثلاث مؤسسات تعليمية بالمديرية الاقليمية للتربية بالرشيدية، ويتعلق الأمر بكل من مدرسة عبد الرحمان الداخل فركلة العليا بتنجداد ومدرسة حي الرشاد بكلميمة ومدرسة كم 1 بجماعة مدغرة.

المشروع الإيكولوجي للبيئة يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية للحفاظ على التوازن الإيكولوجي والمجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة ،كما يرتكز المشروع على تقليص استهلاك الماء و التقليص من استهلاك الطاقة والتدبير الجيد للنفايات، إلى جانب تحسيس المتعلمين والمتعلمات بأهمية المحافظة على البيئة، وإكسابهم وعيا حقيقيا بأهمية العناية بالبيئة والمحافظة عليها، ونشر الثقافة البيئية في الأوساط المدرسية.

حفل التتويج بمدرسة عبد الرحمان الداخل فركلة العليا بتنجداد ، حضرته ممثلة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة مريم الخضاري ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالرشيدية وممثلين عن السلطة المحلية ، ومجموعة من المتعلمين والمتعلمات واطر تربوية وجمعوية ورؤساء مؤسسات تعليمية ومنتخبون ، و شخصيات مدنية وتربوية .

وفي كلمة لممثلة مؤسسة حماية البيئة بالمناسبة، نوهت بالجهود المبذولة من طرف الأطر الإدارية والتربوية، وكافة المتعلمين والمتعلمات ، كما أثنت على المؤسسات التي تمكنت من نيل شارة المدارس الإيكولوجية بإقليم تنغير و الرشيدية و ميدلت و ورزازات.

كما اشارت الى ان المؤسسات الحاصلة على شارة اللواء الأخضر مدعوة لتجديد مشاركتها كل سنة وذلك من خلال الاشتغال على محور جديد بناء على منهجية المراحل السبع : الحفاظ على التنوع البيولوجي والتغذية السليمة واشاعة التضامن والحد من التغيرات المناخية او تعميق الاشتغال على المحاور السابقة.

وفي كلمة للمدير الاقليمي للتربية والتعليم الأولي والرياضة مصطفى الهاشمي أشار إلى كون درعة تافيلالت جهة متميزة بكل المقاييس من حيث تجربة الاشتغال على البيئة، واضاف انها تعتبر رائدة في هذا المجال من خلال احتلالها سنويا للمراتب الأولى وطنيا ودوليا في مباراة الصحفيين من أجل البيئة .

كما نوه بكل المؤسسات المتوجة في اطار برنامج المدارس الايكولوجية او مباراة الصحفيين الشباب من أجل البيئة وكل الأطر التربوية والمتعلمين والمتعلمات الذين أبانوا في عروضهم عن احساس كبير بأهمية الحفاظ على البيئة.

حفل التتويج بمؤسسة عبد الرحمان الداخل عرف فقرات تنشيطية متنوعة :مسرحيات وأناشيد لها علاقة بالبيئة كما تم توزيع جوائز بالمناسبة.

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