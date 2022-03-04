فاس..برلماني يسائل أيت الطالب حول منظومة الصحة بمقاطعة المرينيين

ع محياوي – هبة بريس

تقدم النائب البرلماني التهامي الوزاني التهامي بسؤال كتابي الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب المستشفيات والمستوصفات بمنطقة مقاطعة المرينيين بمدينة فاس ..

ويأتي سؤال النائب التجمعي التهامي الوزاني التهامي على خلفية تظلمات المواطنين والمواطنات من تدني مستوى العرض الصحي وخدمات الرعاية الصحية ؛ إذ أن المواطنين التابعين لمقاطعة المرينيين يشتكون من غياب الخدمات الصحية نقص كبير في الاطباء علاوة على تمديد مدة المواعيد مما يجعلهم يضطرون الى البحث عن بدائل خارج نفوذ مقاطعة المرينيين.

وفي المقابل قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إطار تفاعله مع سؤال النائب التهامي الوزاني التهامي المقاطعة الصحية المرينيين تعد من بين 7 سبع مقاطعات صحية بالمجال الحضري بعمالة فاس والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي 215 ألف نسمة وتستفيد هذه الساكنة من خدمات صحية متنوعة ومتكاملة تهم مختلف الشبكات الصحة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ؛ مبرزا أن مؤسسات الرعاية الصحية تغطي جل أحياء المقاطعة حيث يبلغ عددها 8 مراكز صحية منها مراكز حضرية من المستوى الاول وتهم مراكز عين قادوس ؛ عين هارون ؛ بنسليمان ؛ باب السيفير ؛ الحجوي ؛ ظهر الخميس و السندس بالإضافة إلى مركز التجموعتي الذي يشمل قسم للولادة ويقدم خدمات صحية من المستوى الثاني.

وأضاف الوزير آيت الطالب في معرض رده أن هذه المراكز الصحية تقدم خدمات صحية مختلفة طبقا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات . والمرسوم التطبيقي الذي يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات والتي تخص مجال الوقاية والعلاج والنهوض بالصحة لساكنة هذه المقاطعة ونخص بالذكر استشارات في الطب العام العلاجات التمريضية تتبع الأمراض المزمنة الصحة المدرسية وخدمات التوعية والتربية من أجل الصحة .

وأشار الوزير أن مقاطعة المرينيين تستفيد ايضا من خدمات مركز تشخيص وعلاج الأمراض النفسية بن دباب .

أما فيما يخص المؤشرات المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية الأولية بهذه المقاطعة برسم سنة 2021.؛ فقد أكد الوزير في معرض رده على ذات السؤال أن عدد الفحوصات الطبية وصلت الى رقم 141721 فحصا طبيا فيما عدد الفحوصات الشبه الطبية قد وصلت الى 111547 فحصا شبه طبي ؛ وأن هذه الخدمات يشرف عليها طاقم طبي مكون من 19 طبيب و 50؛إطار شبه طبي؛ لافتا إلى أن الغلاف المالي المتوفر للأدوية بالنسبة للمقاطعة قد وصل الى 4.933.250 درهم

وصلة بذات الموضوع؛ أضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية في ذات الرد أن ساكنة المقاطعة تستفيد من خدمات استشفائية متكاملة تهم كل التخصصات العلاجية من المستوى الاول والثاني والثالث إسوة بباقي ساكنة عمالة فاس ؛ منها الاستفادة من خدمات مستشفى ابن الخطيب الموجود داخل تراب المقاطعة والذي يضم مصلحة للمستعجلات ومصلحة للولادة وتخصصات طبية أخرى والاستفادة من خدمات مستشفى الغساني وابن البيطار بالنسبة للعلاجات من المستوى الثاني وكذا خدمات من المستوى الثالث بالمستشفيات التابعة للمركز الجامعي الحسن الثاني بفاس ( خمس مستشفيات ).

وبخصوص تعزيز العرض الصحي؛ أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن المنطقة ستعرف إنشاء مشاريع مهمة تهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الآخرى. والتي سيتم برمجتها بناء على الحاجيات المعبر عنها في المخطط الجهوي القادم لعرض العلاجات التي تصادق عليه اللجنة المختلطة التي يراسها والي الجهة.

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