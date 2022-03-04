نقابة تدين التدخل الأمني في حق الأساتذة المتعاقدين

2022-03-04 / 6:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، “القمع” التي تعرض له الأساتذة المتعاقدون بشوارع الرباط يومي 2 و3 مارس 2022.

ونددت ذات الجهة بما أسمته ـ” الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية” بمحكمة الاستئناف والابتدائية بالرباط

وذكرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها أن ” شوارع الرباط شهدت يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022؛ حملات تنكيل ممنهجة استهدفت التظاهرة الممركزة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والنقابيين منهم، في سياق الوضع الخطير الذي آلت إليه وضعية حقوق الإنسان ببلادنا”.

وقالت أن ” ما يحصل لحد الآن يكشف عن عزم الحكومة على فرض المزيد من تفكيك قوانين الوظيفة العمومية لتصفية الخدمة العمومية على رأسها الحق في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي، كما تحضر الحكومة لسن مزيد من القوانين التراجعية أخطرها القانون التكبيلي للإضراب وقانون النقابات والاستمرار في تخريب أنظمة التقاعد وتمرير نظام أساسي تراجعي بالمزيد من تفقير نساء ورجال التعليم”.

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