تعاون مغربي إسباني يُحبط محاولة تسلل جديدة إلى مليلية.

2022-03-04 / 6:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت القوات المساعدة المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل جماعية لعشرات المهاجرين السريين المنحدرين من دول جنوب صحراء إفريقيا، لحدود مليلية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”إن عملية اليوم الجمعة لم يُكلل بالنجاح، ولم يتمكن أي مهاجر من الوصول إلى حدود مدينة مليلية.

واشارت أن عدد من عناصر القوات المساعدة المغربية و عناصر من الحرس المدني الإسباني، اصيبوا خلال الأيام الثلاث الأخيرة، بسبب محاولاتهم للتصدي لتدفقات المهاجرين السريين على الحدود،

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