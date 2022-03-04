لانحيازه لأوكرانيا.. الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

2022-03-04 / 5:24 مساءً
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هبة بريس - وكالات

منعت الصين، بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بسبب انحيازه لأوكرانيا.

و أعلنت الجهة المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصين، أنها لن تبث مباريات مطلع الأسبوع بسبب خطط مسؤولي الدوري لإظهار الدعم لأوكرانيا، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن أنه لن ينظم أي مباريات في روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم “الاتحاد الروسي لكرة القدم” وليس روسيا، ولن يسمح برفع علم البلاد أو ترديد النشيد الوطني.

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