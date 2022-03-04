قضاة يقاربون السلامة الطرقية من داخل المحكمة الابتدائية بالعيون

هبة بريس - اشعبان لحبيب

نظمت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، زوال أمس الخميس 3 مارس الجاري 2022، يوما دراسيا تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة “تحت شعار واقع وأفاق.

وتميزات التظاهرة بملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير، والإشكاليات وكذا الإكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع، وذلك من خلال عروض متكاملة وخصبة، تطرقت إلى الجوانب العملية والقانونية ذات الصلة بالموضوع.

وفي الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، رحبت الأستاذة بهيجة الاسماعيلي، رئيسة المحكمة الابتدائية بمدينة العيون بالحضور، وأشارت خلال كلمتها إلى الإهتمام الكبير لجهاز القضاء بالقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطنين، مبرزة خلال كلمتها على أهمية التربية على السلامة الطرقية والاختلالات المرتبطة بها، وأوضحت المسؤولة القضائية أن حوادث السير أصبحت آفة اجتماعية، تسائل مخلفاتها الكبيرة للجميع وعلى رأسهم القضاء الجالس، الذي يساهم بشكل كبير في تطبيق القانون والصرامة في تطبيق أحكام على جميع المتسبين في حوادث خطيرة تزهق أرواح المواطنين.

ودعت المتحدثة ذاتها، إلى ضرورة التدخل الناجع والانخراط في التحسيس وتأمين السلامة الطرقية للمواطنين، وأشارت إلى تعدد أسباب حوادث السير، من قبيل العنصر البشري، وما له علاقة بتهور بعض السائقين وغياب الحدر والمهنية لديهم، ونقص في التأهيل البشري، ولامبالاة مستعملي الطريق الذين يطلقون العنان لمحركات سياراتهم مما يسبب في حوادث خطيرة وفي بعض الاحيان مميتة، وأردفت أن التدبير المحكم، والحكامة ونجاعة التدخلات ضرورية للحد من مخلفات حوادث السير. وشددت على أن المغرب لا زال يرفع الرهان من أجل الحد من حوادث السير، من خلال سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس حسب قولها.

ومن جانبه، أكد الاستاذة “عبد الله أحمن “، وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، أن اليوم الدراسي سالف الذكر يأتي في إطار الأنشطة العلمية والثقافية للمحكمة الابتدائية، وفرصة للمناقشة والتحليل والتقييم لظاهرة حوادث السير التي تسجل خسائر مخيفة يوميا على الطرقات.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بالإضافة إلى كلفتها الاقتصادية، التي تصل إلى 1,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فإن السلامة الطرقية تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا إذ تخلف سنويا أكثر من 3500 قتيل وأزيد من 10 آلاف جريح على الصعيد الوطني.

ذات المسؤول القضائي بالقضاء الواقف والذي تحدث في مداخلته عن دور النيابة العامة في تفعيل مدونة السير ونصوصها التطبيقية تحقيقا للسلامة الطرقية ، وأشار أن دور النيابة العامة مهم أثناء تدخلها لتأمين السلامة الطرقية.

وأبرز أن المشرع أوكل للنيابة العامة صلاحيات واسعة، لتشمل بعض الاختصاصات في المجال الاداري، وفي اجراءات استباقية لتأمين الطرقات، إلى مرحلة الابحاث التمهيدية وامتدادا إلى المحاكمات.

وأكد أن التدخلات الاستباقية للنيابة العامة، وضعت أساسا لتحقيق السلامة الطرقية، ومنع مسببات الحوادث، والحفاظ على حقوق الاطراف في الحوادث، وحماية رجال الأمن وعناصر الدرك، من تعرضهم للأذى، كما تحرص على التطبيق السليم للمدونة، وتسهر على التسريع في تطبيق الاجراءات الادارية بعد الحوادث، والدفاع عن الحق العام اثناء المحاكمات.

وفي المحور الثاني من المداخلات، أعطى القائد الإقليمي للسرية الدرك الملكي بمدينة طرفاية ممثل القيادة الجهوية بهذا اليوم الدراسي، عرض حول احصائيات الحوادث بنفود إقليم طرفاية، حيث أكد عبر كلمته أن من مسببات حوادث السير السرعة المفرطة، وعدم تحمل السائق المسؤولية الأخلاقية كما أنه أعطى بعض الأرقام والإحصائيات عن حوادث السير خارج المدار الحضري للمدينة العيون، مؤكدا على أن القيادة الجهوية للدرك الملكي ومختلف القيادات الاقليمية التابعة لها، والتي تراقب حركة السير والجولان خارج المدارات الحضرية، تعطي أهمية كبيرة للتطبيق الصارم للقانون، وتكثييف نقط المراقبة عبر الرادارات على مستوى الطريق الوطنية رقم1 من أجل محاولة ردع السائقين وتحرير مخالفات في هذا الشأن مع توعية السائقين خلال تحرير المخالفات.

وفي السياق نفسه أكد مسؤول الأمن الوطني، والذي يمثل ولاية أمن العيون بهذا اللقاء، عن الدور الفعال الذي تقوم به شرطة المرور داخل المجال الحضاري، من أجل المراقبة وجزر المخالفات المرورية وتكييف المراقبة عبر الرادارات بمختلف مداخل ومخارج المدينة، وكذا داخل شوارع المدينة عبر توزيع الدارجين الذين يساهمون بشكل كبير في ردع المخالفين وحثهم على احترام قانون السير مع توعية السائقين خلال تحرير المخالفات.

هذا اللقاء القيم والهادف، حضره مجموعة من المسؤولين القضائين بمحكمة الإستئناف بالعيون، و الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالعيون، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ونواب الوكيل وقضاة تابعين للمحكمة الابتدائية بالعيون، وكبار المسؤولين الأمنين التابعين لجهاز الدرك الملكي، وجهاز الامن الوطني، والسلطات المحلية وأطر المحاكم بالدائرة القضائية العيون وكذا ممثلي قطاع التجهيز والنقل.

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