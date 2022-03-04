لائحة المقاطع الطرقية التي سيتم توسيعها بجهة الدار البيضاء سطات

2022-03-04 / 4:31 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت جهة الدار البيضاء سطات عن تفاصيل لائحة المقاطع الطرقية التي سيشملها برنامج الإصلاح و التهيئة عبر توسيعها و تقويتها.

و حسب جدول أعمال مجلس الجهة المزمع عقده في السابع من مارس الجاري ببنسليمان، فقد تقرر استفادة عدد من المحاور الطرقية بالجهة من أشغال التوسيع.

و سيتم خلال اجتماع مجلس الجهة الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس و وزارة التجهيز و الماء من أجل تأهيل الشبكة الطرقية بإقليم الجديدة، فضلا على اتفاقية مع المجلس الإقليمي لسطات من أجل توسيع و تقوية الطريق الجهوية رقم 316 بإقليم سطات من خلال المقطع الطرقي الرابط بين سطات و ابن احمد.

كما سيتم الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و وزارة التجهيز و الماء من أجل توسيع و تقوية الشبكة الطرقية بإقليم برشيد، و اتفاقية مع المكتب الوطني للمطارات و المجلس الإقليمي للنواصر من أجل إنجاز أشغال تهيئة طريق تادارت الرابطة بين المدينة الخضراء و مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء.

فضلا عن ذلك، سيتم الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و جماعة الدارالبيضاء و شركة الدارالبيضاء للتهيئة من أجل تاهيل و تقوية المحاور الطرقية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.

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