بوليف ينتقد الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمعلقين “أنتم السبب”
هاجم الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، حكومة أخنوش بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
ونشر بوليف على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورة لأسعار “البنزين والغازوال” اليوم الجمعة، معلقا عليها بالقول “أسعار البنزين في عهد حكومة تستاهلو احسن!؟ لم يسبق ان وصلت لهذا المستوى!؟ والادهى من ذلك ان هذه الحكومة رفضت مقترح قانون يهدف تسقيف الاسعار!؟ عكس الحكومة السابقة التي عملت على تطوير ارضية للحسم في الموضوع…”
تدوينة الوزير السابق، أثارت سخط عدد من النشطاء الذين هاجموا سخريته واتهموا حكومة “البيجيدي” في التسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بسبب قرار تحريرها، وكذا في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد جراء قرارات أخرى اتخذتها حكومتي بنكيران والعثماني.
وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “أولا أنتما لي حررتو الأسعار ديال المحروقات، وأنتما لكتحملو كامل المسؤولية فهادشي. ثانيا كن باقية حكومتكم الغير مأسوف على “كركبها” كن وصلتوه لعشرين درهم نيشان؛ وغتبررو الزيادة بالسياق الدولي و و و .. اودي بركا من المزايدات السياسوية ديالكم”.
وأضاف آخر “التحرير تم في عهدكم كوزير. من باب اللباقة و احترام شعور المغاربةو ذكائهم التزام على الاقل الصمت او قول الحق. انه النفاق بعينه
من العار و الانحطاط الأخلاقي ان تعزفوا على هذا الوتر و خاصة من طرف استاذ جامعي و سياسي…اصبحت تدويناتك تثير الغثيان مع كامل احترامي”.
واسترسل معلق آخر مدونا “أنتم سبب كارثة إرتفاع أسعار المحروقات، ارحموا عقولنا كفاكم ضحكا على ذكاء ملايين المغاربة.”
9 تعليقات
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والعثمانيى كذلك رفض مناقشة مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون إحياء شركة ساميىر وتفويتها لحساب الدولة…
انتم حزب العدالة والتنمية لحررت الاسعار اين هي اموال صندوق المقاصة
والله العظيم ما عندكم الوجه باش تحشموا، شكون كان السبب في تحرير اثمان المحروقات، اللعنة عليكم جميعا وخاصة كبيركم الذي علمكم السحر
تداعيات ثمن المحروقات يتحمله من رفع الدعم حرر الاثمان و لم يسقف الاسعار
انتهى زمنك يوم كنت تصول وتجول .. وتنبطح للمخزن .. اما الان فقد انتهى دورك . المخزن عرف كيف يتخلص منك .. خنت ثقة اخوتك .. وخنت شعبا .. احسن لك ان تصمت .
ما كل هذه الوقاحة يا تجار الدين! ألم يكفكم ما أوصلتمونا إليه؟ لم يسبق لأي حكومة في تاريخ المغرب كله ان اتتخذت قرارات مجحفة في حق الشعب كما فعلتم انتم. على الاقل أغلقوا أفواهكم و توارو عن انظارنا فرؤيتكم تثير الاشمئزاز و الغثيان
خلس هذاك الجمل راقد لا نتما ولا هما تحمروا الوجه،الله اعطينا وجهكم
انا في نظري كمواطن حر خير لك ولمن تمثلهم الصمت. انتم السابقون وهم اللا حقون،لا ثقة فيكم كلكم.حسبنا الله فيكم