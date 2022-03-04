بوتين و الطلبة العالقين ينسيان المغاربة في الجائحة و غلاء الأسعار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث في المغرب و خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة سوى عن الحرب الروسية الأوكرانية و عن موضوع الطلبة العالقين في الحدود الأوكرانية.

بوتين، أوكرانيا، روسيا، الطلبة العالقين، و كلمات دلالية أخرى تصدرت المشهد خلال الأسبوع الأخير بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث أصبح الصراع بين موسكو و كييف الطاغي على المشهد الإعلامي في بلادنا.

و أصبحت غالبية التدوينات و التغريدات بمواقع التواصل المغربية تتحدث عن بوتين و الطلبة العالقين، بعدما كانت فقط قبل أسبوع تعج بتدوينات مناهضة لغلاء الأسعار و ارتفاع سعر المحروقات و قبل ذلك في معطيات الجائحة و قرارات الحجر الصحي.

و بالرغم من استمرار موجة غلاء الأسعار، على المستوى العالمي و ليس فقط بالمغرب، غير أن التوجه السائد بمنصات التواصل يسلط الضوء بالأخص على مستجدات صراع بوتين و زيلينسكي و آخر التطورات الميدانية في الحرب غير المتكافئة بين البلدين و التي كان من تداعياتها ترحيل ما يقارب الثمانية آلاف مغربي كانوا متواجدين داخل دولة أوكرانيا.

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