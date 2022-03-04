البيت الأبيض يثني الأمريكيين عن القتال في أوكرانيا

2022-03-04 / 3:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أثنى البيت الأبيض الأمريكيين عن السفر إلى أوكرانيا والانضمام إلى القتال ضد روسيا، على الرغم من طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المساعدة.

وردا على سؤال في إيجاز صحفي حول موقف البيت الأبيض بشأن الأمريكيين الذين قد يسافرون إلى أوكرانيا، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير: “على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى أوكرانيا”، مضيفة: “لقد أظهر الأوكرانيون شجاعة في الدفاع عن أنفسهم، ونحن نشيد بشجاعتهم. لكن لا تزال إرشادات السفر قائمة”.

وأوضحت أن “وزارة الخارجية تصدر إرشادات السفر والتحذيرات لمساعدة الأمريكيين على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن سلامتهم”.

وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا بعنوان “المستوى 4: لا تسافر”، والذي نص على أنه يجب على المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا المغادرة فورا ويجب على الأمريكيين عدم السفر إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، دعا يوم الأحد الماضي “جميع مواطني العالم للذهاب إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحرب ضد الغزو الروسي”. ويوم الثلاثاء، ألغت أوكرانيا مؤقتا متطلبات التأشيرة للمتطوعين الأجانب لدخول البلاد.

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