روسيا: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن
هبة بريس - وكالات
أعلن مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة المدن.
وقال ميزينتسيف للصحفيين: “نظرا للوضع الإنساني الكارثي في مدينة خاركوف، تمكنت روسيا من التواصل مع أوكرانيا وذلك لحل قضية المدنيين العالقين في مدينة خاركوف، لكن قوبل هذا الأمر بالرفض”.
وتابع المسؤول قائلا: “المسؤولون قالوا إنهم لا يسيطرون على الوضع العام، وبالتالي هذا دليل إضافي أن السلطات الأوكرانية لا تريد حلا جذريا وإنقاذ المدنيين”.
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