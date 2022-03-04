روسيا: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن

2022-03-04 / 2:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة المدن.

وقال ميزينتسيف للصحفيين: “نظرا للوضع الإنساني الكارثي في ​​مدينة خاركوف، تمكنت روسيا من التواصل مع أوكرانيا وذلك لحل قضية المدنيين العالقين في مدينة خاركوف، لكن قوبل هذا الأمر بالرفض”.

وتابع المسؤول قائلا: “المسؤولون قالوا إنهم لا يسيطرون على الوضع العام، وبالتالي هذا دليل إضافي أن السلطات الأوكرانية لا تريد حلا جذريا وإنقاذ المدنيين”.

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