بركة: “الدار البيضاء قد تشهد خصاصا كبيرا في احتياجات الماء الصالح للشرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن قلة التساقطات المطرية انعكس بشكل كبير على خزينة السدود خاصة المزودة للمدن الكبرى بالمياه الصالحة للشرب و منها الدار البيضاء.

بركة و في حديثه على هامش مداخلة له بنادي الصحافة أكد أن سد المسيرة الخضراء يعتبر المزود الرئيسي للدار البيضاء بالماء الصالح للشرب و قد شهد مخزونه تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

و أوضح وزير التجهيز و الماء أن جهودا كبيرة تبذل في الوقت الراهن لتفادي تأثير شح الأمطار على احتياجات ساكنة الدار البيضاء من الماء، خاصة أن تراجع حقينة سد المسيرة الخضراء سيكون له انعكاس مباشر على احتياجات البيضاويين من مياه الشرب.

و شدد الوزير بركة على أنه و تفاديا لأي مشكل في تزويد البيضاويين بالمياه الصالح للشرب و تجنب انقطاع المياه عن الصنابير خاصة مع اقتراب فصل الصيف، سيتم ربط شبكة التوزيع الشمالية بالجنوبية عبر الاستعانة بسد محمد بنعبد الله بحوض أبي رقراق.

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