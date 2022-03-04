ألمانيا: لسنا طرفا في الصراع بأوكرانيا ولن ننضم إليه

2022-03-04 / 1:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه.

ونقلت قناة “فينيكس” التلفزيونية عن شولتس، قوله: “نحن لسنا، ولن نكون جزءًا من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا … وفي الوقت نفسه، نبذل قصارى جهدنا للإسهام في جعل التنمية ممكنة في أوكرانيا، للناس، مع وجود نظام وقف إطلاق النار وانسحاب القوات”.

ووفقا له: “صحيح أننا قلنا بأننا نعمل بقدراتنا السياسية، فيما يتعلق بالعقوبات التي أعلناها مسبقًا في حالة حدوث غزو عسكري”، ولكننا “سنستغل كل فرصة للدفع دبلوماسيًا من أجل نهاية هذه الأعمال العدائية”.

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