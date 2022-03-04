غرين: “على الجميع بناء روابط مثمرة على غرار النموذج الأمريكي المغربي”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
على هامش اللقاء الذي جمعه بعدد من رجال الأعمال الأمريكيين و المغاربة، أكد ديفيد غرين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمغرب أن العلاقات بين المملكة المغربية و الولايات المتحدة الامريكية علاقات قوية و متجذرة.
و أوضح غرين أمام جمع من رجال الأعمال من كلا الجنسيتين أن النموذج المغربي الأمريكي يحتذى به و على الجميع الاقتداء به.
و أضاف القائم بأعمال الديبلوماسية الأمريكية في المغرب: “السياق العالمي الراهن يفرض علينا العمل معا لإقرار السلم والأمن، وبناء روابط مثمرة سلمية، على غرار النموذج الأمريكي المغربي، الذي استطاع البلدين بناءه عبر تاريخهما المشترك”.
هذا و استقبل ديفيد غرين عددا من كبار رجال الأعمال الأمريكيين و أطلعهم على الفرص الاسثتمارية التي يوفرها المغرب من أجل إقناعهم بالاسثتمار في قطاعات واعدة داخل المملكة المغربية.
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