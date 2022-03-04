بوتين : روسيا لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها

2022-03-04 / 1:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال الاحتفال برفع علم روسيا الاتحادية على العبارة “مارشال روكوسوفسكي”: “ليس لدينا أي نوايا سيئة تجاه جيراننا، ولقد تحدثنا دائمًا عن ذلك”.

وقال: “إذا كان هناك من لا يريد التعاون مع روسيا، فإننا سنستمر في حل المهام التي نواجهها وسوف نفوز لأننا سنكتسب كفاءات جديدة”.

وأضاف بوتين: “لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود. إننا نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها”.

وتابع: “لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها. وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية”.

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