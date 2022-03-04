من الدراما إلى الكوميديا.. لينا أكدور تشارك في السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة”

2022-03-04 / 1:07 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تطل نجمة الماضي لا يموت الطفلة لينا على جمهورها و محبيها برمضان المقبل عبر سيتكوم “زنقة السعادة” الذي سيتم عرضه على القناة الثانية.

و بعد تألقها و توهج نجوميتها رمضان الماضي، اختارت الفنانة المغربية خوض تجربة الكوميديا رفقة ألمع النجوم المغاربة الذين أعطوا للساحة الفنية رصيد من الأعمال الغنية و المشرفة.

و شارك في السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة” كل من نور الدين بكر، محمد خياري، سعاد خيي، رفيق بوبكر، عبد الصمد مفتاح الخير، جميلة الهوني، منصور بدري، ابتسام العروسي، سعاد حسن “.

و يشار أن سيتكوم “زنقة السعادة” يجري حاليا تصوير مشاهده المتبقية بأحد استوديوهات مدينة الدار البيضاء، و هو من إخراج صفاء بركة و إنتاج شركة disconnected لصاحبها المبدع خالد النقري.

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