من الدراما إلى الكوميديا.. لينا أكدور تشارك في السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

تطل نجمة الماضي لا يموت الطفلة لينا على جمهورها و محبيها برمضان المقبل عبر سيتكوم “زنقة السعادة” الذي سيتم عرضه على القناة الثانية.

و بعد تألقها و توهج نجوميتها رمضان الماضي، اختارت الفنانة المغربية خوض تجربة الكوميديا رفقة ألمع النجوم المغاربة الذين أعطوا للساحة الفنية رصيد من الأعمال الغنية و المشرفة.

و شارك في السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة” كل من نور الدين بكر، محمد خياري، سعاد خيي، رفيق بوبكر، عبد الصمد مفتاح الخير، جميلة الهوني، منصور بدري، ابتسام العروسي، سعاد حسن “.

و يشار أن سيتكوم “زنقة السعادة” يجري حاليا تصوير مشاهده المتبقية بأحد استوديوهات مدينة الدار البيضاء، و هو من إخراج صفاء بركة و إنتاج شركة disconnected لصاحبها المبدع خالد النقري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0