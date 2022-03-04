وكالة حسان للضمان الاجتماعي …عمل دؤوب وخدمات في المستوى المطلوب

2022-03-04 / 12:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تعتبر الخدمات التي تقدمها وكالات الضمان الاجتماعي ضمن الخدمات الإدارية التي يتطلع المواطن المغربي لتحسينها وتجويدها، وذلك قصد قضاء مصالحه في وقت وبدون عراقيل.

ولعل جائحة كورونا أبرزت الدور المهم لخدمات الضمان الاجتماعي لا بالنسبة للمؤمن أو للمؤمن لهم، خصوصاً بعد الدعم الذي قدمته الدولة لحساب الأجراء والمستخدمين المتضررين من توقف جزئي للشركات وكيف تحولت وكالات الضمان الاجتماعي قبلة لهذه الفئة .

جريدة “هبة بريس” وفي إطار إشادتها وتنويهها بمجموعة من الأطر التي تشتغل في صمت وبضمير مهني، نسلط الضوء في هذا المقال على العمل الدؤوب الذي تقوم به وكالة الضمان الاجتماعي حسان بالرباط، والتي تعتبر من بين وكالات الضمان الاجتماعي التي برهنت لا خلال الجائحة أو بعدها على قوة جودة خدماته المقدمة للمنخرطين الذي يتقاطرون بالعشرات يومياً على باب الوكالة.

وكالة حسان الرباط، وبرئاسة مديرها الشاب عماد مروان، تبرز يوما تلو الآخر على جودة خدماتها المقدمة للمنخرطين، لا فيما يخص حسن الاستقبال بالطابق السفلي الذي يتوفر على شبابيك خاصة وكراسي للجلوس، ولا فيما يخص العمل الدؤوب بمجموعة من المصالح الخاصة التي تتوفر على موظفين أكفاء بخبرة سنين من العمل همهم التفاني في العمل وخدمة المواطن المغربي.

وإضافة لما ذكر أعلاه، تسهر الوكالة على التواصل مع المنخرطين عبر استقبالها للمكالمات الهاتفية والرد على استفسارات المتصلين وتقديم المعلومات الضرورية لهم وإرشادهم لما يجب عليهم القيام بهم من أجل تسوية وضعيتهم أو قضاء أغراضهم الإدارية دون عناء التنقل للوكالة في الحالات التي لا تستدعي الحضور.

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